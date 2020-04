Endlich wieder Kinderlachen auf der Straße. Nach wochenlangem Stillstand lockern auch Paris und Madrid ihre Maßnahmen.

In kleinen Schritten und sehr vorsichtig kehrt das Leben auf die Straßen zurück. Paris und Madrid kündigten am Dienstag Lockerungen ihrer einschneidenden Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben an. So können Kinder wieder im Freien spielen, Menschen draußen Sport machen und ...