Die Favoriten für den Friedensnobelpreis

Anerkennung für den Einsatz um Frieden und 865.000 Euro bringt die Auszeichnung. Viele Anwärter darauf sind heuer jung und weiblich.

Am Freitag um 11 Uhr wird der diesjährige Träger des Friedensnobelpreises in Oslo bekannt gegeben. Wer wird es sein in der pandemiegeplagten derzeitigen Weltlage? Laut den Wettbüros liegt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit vorn, dicht gefolgt von der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Schwedische Medien und Friedensforscher sind sich fast sicher, dass sie den Nobelpreis bekommt. Ob es sich um Insiderinformationen oder Wunschdenken handelt, bleibt unklar.

Gegen die WHO spricht, dass die Coronapandemie erst seit dem Frühling ein Thema ist. Thunberg ...