Die Flitterwochen sind vorüber

Erstmals ist eine Mehrheit der Amerikaner mit der Arbeit des US-Präsidenten Joe Biden unzufrieden. Die nächsten Wochen werden über eine mögliche Rückkehr des Trumpismus entscheiden.

Auf die Flitterwochen folgt der nüchterne Alltag. Was im normalen Leben gilt, zeigt sich auch in der Politik. Dem künftigen deutschen Bundeskanzler steht diese Erfahrung noch bevor. Joe Biden hat sie bereits hinter sich. Der US-Präsident musste in den acht Monaten seit seinem Amtsantritt einen Ansehensverlust erleiden, der beunruhigend ist. Als hoffnungsvoller Elder Statesman mit Erfahrung und Empathie war der 78-Jährige ins Weiße Haus gewählt worden. Inzwischen sind nach neuesten Umfragen gerade noch 43 Prozent der Amerikaner mit seiner Arbeit ...