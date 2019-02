Die Fluchtroute verlagert sich

Der Großteil der Flüchtlinge kommt nun über Tunesien nach Spanien. Die EU-Staaten einigen sich auf 10.000 Mann zur Verstärkung des EU-Außengrenzschutzes im Krisenfall.

An Europas Grenzen gibt es derzeit keine brennende Krise, der Druck bleibt aber hoch. So fasst Fabrice Leggeri, Chef der Europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex, am Mittwoch in Brüssel die aktuelle Situation an den EU-Außengrenzen zusammen. Deshalb müsse die Zeit genutzt werden, Frontex zu konsolidieren, fordert Leggeri. Einen entscheidenden Beitrag dazu leisteten am Nachmittag die EU-Botschafter. Sie haben sich auf den Aufbau einer ständigen Reserve von 7000 Grenzschützern bis 2024 und von 10.000 bis 2027 verständigt. Nächste Woche finden erste Gespräche mit dem EU-Parlament statt, das zustimmen muss.