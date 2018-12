Die Flugzeuge des Herrn Netanjahu

Der Abzug von US-Truppen stellt Israel in Syrien vor ein heikles Dilemma: Riskiert es jetzt eine Eskalation mit Russland oder später einen Schlagabtausch mit dem Iran? Ein neuer Luftangriff gibt darauf Antworten.

Das Ende eines Kampfpilotenkurses der israelischen Armee ist für Politiker immer eine vortreffliche Gelegenheit, sich zu produzieren. Angesichts bevorstehender Wahlen nutzte deshalb auch Benjamin Netanjahu die Abschlusszeremonie am Mittwoch, um daran zu erinnern, dass er als Premier Israels und Verteidigungsminister oberster Befehlshaber ist. Diesmal war seine Ansprache jedoch mehr als nur Auftakt seines Wahlkampfs. Es war eine Rede voller strategischer Bedeutung. Denn sie kommentierte einen Luftangriff, den die israelische Luftwaffe nur wenige Stunden zuvor gegen iranische Stellungen in Syrien geflogen hatte, um so Signale Richtung Moskau, Washington, Teheran und die ganze Region zu schicken.