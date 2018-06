Besonders für Kanadas Premier Justin Trudeau brechen nach dem geplatzten Gipfel politisch schwierige Zeiten an.

Für Justin Trudeau stand auf dem G7-Gipfel in Charlevoix einiges auf dem Spiel. Während der kanadische Premierminister im Ausland bewundert wird für seine Liberalität und seinen Charme, steht er zu Hause mächtig unter Druck: Viele Kanadier werfen Trudeau vor, ein Leichtgewicht zu sein. Seine Umfragewerte fallen seit Monaten, seine Wiederwahl in eineinhalb Jahren ist in Gefahr.