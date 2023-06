Die Frau, die über Trumps Zukunft entscheidet

Der ehemalige US-Präsidenten steht am Dienstag vor einer jungen Richterin, die er selbst ernannt hat.

Wenn Donald Trump am Dienstagnachmittag vor das Bundesgericht in Miami tritt, dann begibt er sich eigentlich in die Hände einer Geschworenenjury. Deren noch festzulegende Mitglieder entscheiden am Ende darüber, ob der frühere Präsident in 37 Punkten der Anklage gegen sieben Gesetze verstoßen hat, darunter das bewusste Zurückhalten von Informationen zur nationalen Sicherheit, Falschaussagen und eine Verschwörung, die Taten zu verschleiern.

Doch bei dem laut Trumps Aussagen für 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr österreichischer Zeit) angesetzten Termin und im vermutlich Monate dauernden Prozess spielt eine Person eine wichtige Rolle: Aileen Cannon, Bundesrichterin in Südflorida und eine der letzten Ernennungen aus Trumps Amtszeit, die noch vom US-Senat bestätigt wurde, als er bereits die Wahl verloren hatte. Genau genommen wurde ihr Trumps Fall unter den sieben Richtern des Bezirks zugelost, allerdings hatten einige andere Kandidaten wegen Überlastung und Arbeit für andere Bezirke weniger Los-Anteile in der Trommel. Nun startet der historisch erste Strafprozess auf Bundesebene gegen einen früheren Präsidenten mit einem Vorteil für Donald Trump, denn Cannon hat schon einmal bewiesen, wie sehr sie ihn unterstützt.

Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago liegt in Südflorida. als das FBI das Anwesen durchsucht hat, weil die Ermittler vermuteten, dass er absichtlich geheime Dokumente zurückhält, hatte Cannon im September 2022 ein Ende der Durchsuchungen verfügt. Erst ein Berufungsgericht musste diese Entscheidung revidieren und eine Fortsetzung der Ermittlungen anordnen. Dieses Vorgehen zeigt bereits, welche Macht Cannon auch im nun anstehenden Prozess ausüben könnte: Obwohl sie am Ende nicht ultimativ über die Schuld des Angeklagten urteilt, kann sie doch entscheiden, welche Beweise gehört werden, wie lange auf schriftliche Einwände reagiert werden kann und vor allem, wie lange die Beweisaufnahme dauern soll.

Trumps Team wird versuchen, den Prozess zu verzögern. Das Kalkül: Wenn er erst einmal Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist oder gar die Wahl im Herbst 2024 gewinnen sollte, kann er nicht mehr verurteilt werden.

Damit liegt ein großer Teil der politischen Zukunft Trumps in der Hand einer 1981 geborenen Frau, die als stramm konservativ gilt und schon 2005 in die "Federalist Society" eintrat, einem Karrierezirkel für Juristen, der seit Jahrzehnten die US-Gesellschaft prägt. Der Zusammenschluss veröffentlicht Empfehlungslisten mit Richter-Kandidaten, die ihre konservative Rechtsauffassung mehrfach bewiesen haben, beispielsweise indem sie sich als "Originalisten" und "Textualisten" verstehen. Diese beiden Rechtsströmungen beschreiben, dass die 1789 in Kraft getretene US-Verfassung auch heute noch wortwörtlich zu interpretieren sei. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, dass "Originalisten" das Recht auf Abtreibung ablehnen, weil es vor 230 Jahren nicht als Möglichkeit in der Verfassung erwähnt wurde.

Viele Beobachter befürchten nun eine politisch motivierte Beeinflussung des Verfahrens, doch Kritiker Cannons haben wenig Möglichkeiten, gegen sie vorzugehen. Bei der Verkündung der Anklage unterstrich eine Gerichtsangestellte aber, dass Cannon nur dann von dem Fall abgezogen würde, wenn sie selbst das entscheidet.