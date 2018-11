Die Frauen entscheiden die Wahl

Donald Trump und seine Fans haben für einen Rekord gesorgt - auch wenn sie es so sicher nicht gewollt haben.

234 Frauen treten bei der US-Zwischenwahl für die 435 Sitze des Repräsentantenhauses an. Für die 35 Sitze im Senat, die bei dieser Zwischenwahl neu besetzt werden, gibt es 22 Kandidatinnen. Es sind Rekordzahlen, für die hauptsächlich Demokratinnen verantwortlich sind, wie die Politologin Kelly Dittmar vom Zentrum für amerikanische Frauen und Politik an der Rutgers-Universität in New Jersey weiß: "Insgesamt treten 197 Demokratinnen, aber nur 59 Republikanerinnen an."