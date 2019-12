Politische Proteste sind 2019 in fast allen Erdteilen aufgeflammt. Sie reichen von Südamerika über Europa und den Nahen Osten bis nach Hongkong. Es sind global wohl die größten sozialen Unruhen seit 30 Jahren.

Überall begehren Bürger gegen die politischen Eliten und Institutionen auf. Die Rebellierenden fordern ein besseres Leben und ein Leben in Würde. So enorm ist die Frustration der Menschen, dass die Straßenproteste mancherorts in Gewalt umschlagen.

...