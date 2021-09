Die Gaskrise spitzt sich zu: Briten legen Vorräte an

Schlachtbetrieben in Großbritannien droht das Kohlendioxid zur Betäubung der Tiere auszugehen. Seit Anfang August gingen bereits sieben kleine Energieunternehmen pleite. Über die nächsten Monate könnten Dutzende weitere folgen.

Kohlendioxid ist als Klimakiller verpönt, aber in der Lebensmittelindustrie ist das Gas ein wichtiger Stoff, um Sprudel oder Dosenbier herzustellen, Backwaren zu verarbeiten, Kühlware zu transportieren oder Fleischverpackungen vakuumdicht zu versiegeln. In Schlachtbetrieben dient CO2 auch zur Betäubung der Tiere.

In Großbritannien wird es gerade knapp. Auf den traditionellen Truthahnbraten müssen viele Briten heuer zu Weihnachten womöglich verzichten. Massiv gestiegene Preise für Gas führen zu einem Mangel an Kohlendioxid und bringen britische Fleischhersteller zunehmend in Bedrängnis. "Ein Drei-Wochen-Deal ...