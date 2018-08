Die Gefahr eines ungeordneten Brexit wächst

Die Verhandlungen zwischen Brüssel und London stocken, das Zieldatum Oktober wackelt.

Ist es Taktik oder riskiert Großbritannien tatsächlich einen Austritt aus der EU ohne Regeln am 29. März 2019? Seit London vorige Woche zahlreiche Papiere zur Vorbereitung eines ungeordneten Brexit veröffentlicht hat, beschäftigt diese Frage viele EU-Vertreter. Am Montag legte die britische Premierministerin Theresa May noch einmal nach, als sie sagte, ein Abgang aus der EU ohne Deal wäre zwar "kein Spaziergang im Park", aber auch "kein Weltuntergang".