Der neue griechische Premier will die Sparvorgaben lockern. Damit stößt er bei der Eurogruppe aber auf Widerstand.

Griechenlands künftiger Finanzminister Christos Staikouras saß noch nicht mit am Tisch, als am Montagabend die Eurogruppe in Brüssel zusammentraf. Staikouras nahm erst am Dienstag nach der Vereidigung des neuen Kabinetts die Amtsgeschäfte im Finanzministerium auf. Aber was die Teilnehmer der ...