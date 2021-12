Die glücklichsten Menschen leben in Finnland

Schon zum vierten Mal ist Finnland laut UN-Report das glücklichste Land der Welt. Die Finnen selbst erstaunt das.

Glauben Sie, dass Sie Ihre Geldtasche wiederbekommen, wenn Sie sie verloren haben? - Die Finnen schon. "Es gibt ein großes Vertrauen in den Staat und in die Mitmenschen", sagt Jennifer De Paola, Sozialwissenschafterin an der Universität Helsinki. Ihr Forschungsgebiet: Glück.

Dafür ist die gebürtige Italienerin am richtigen Ort: Finnland wurde in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt erklärt. Der "World Happiness Report" der Vereinten Nationen verwendet Daten aus Interviews mit mehr als ...