Die Griechen weinen Angela Merkel keine Träne nach

Über Schicksalsfragen des Landes wurde zuletzt eher in Berlin entschieden als in Athen.

Als Angela Merkel kürzlich bei einer Diskussion nach den schwersten Momenten ihrer Kanzlerschaft gefragt wurde, erinnerte sie an die Schuldenkrise. Sie habe damals den Menschen in Griechenland "so viel zugemutet". In griechischen Medien wurde diese Reminiszenz überwiegend mit Ironie kolportiert. "Eine Entschuldigung ist das ja nicht", stellte der TV-Moderator fest.

