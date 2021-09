Die größte Bedrohung für die USA sind sie selbst

Zwanzig Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 besteht genügend Abstand, klarer zu sehen: Der Abzug der düsteren Wolken über Ground Zero sowie den Schlachtfeldern des "Kriegs gegen den Terror" erlaubt eine erste historische Bestandsaufnahme. Und diese fällt ernüchternd aus.

Statt die beispiellose Einheit in den Tagen nach dem Angriff auf die Symbole der Supermacht zu nutzen, die Nation zusammenzubringen, droht die amerikanische Gesellschaft heute an inneren Spannungen zu zerreißen. Die Amerikaner können sich angesichts einer anderen Katastrophe nicht einmal mehr auf so grundlegende Dinge verständigen, wie eine Maske zu tragen oder sich impfen zu lassen. Einheimische Extremisten stürmten Anfang des Jahres den US-Kongress und stellen nach Einschätzung des FBI eine mindestens so große Gefahr dar wie die ideologischen Nachfahren ...