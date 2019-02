Vietnam empfing Nordkoreas Diktator wie einen Popstar. Der Gipfel mit US-Präsident Donald Trump beginnt mit einem Abendessen.

Aus dem gepanzerten Zug in die gepanzerte Limousine: Nach fast 70 Stunden Bahnfahrt stieg am Dienstagmorgen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an Vietnams Grenze winkend und lächelnd aus seinem Luxuswaggon, um die letzten Kilometer bis in die Hauptstadt Hanoi im ...