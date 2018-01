Die große Werbetour des Martin Schulz

Die SPD ist gespalten. Deshalb muss Martin Schulz so sehr um die Stimmen der Sozialdemokraten ringen. Er kämpft auch um seinen eigenen Posten.

Im vorigen Jahr ist Martin Schulz noch mit 100 Prozent Zustimmung vom Parteitag zum SPD-Vorsitzenden gewählt worden. Vor dem Sonderparteitag der SPD am Sonntag muss der neue Parteichef hingegen um die Zustimmung der Delegierten kämpfen. Mit großer Skepsis reagieren viele Sozialdemokraten auf die Empfehlung der Parteiführung, mit der CDU/CSU Verhandlungen über eine neue Große Koalition zu beginnen. Schulz steht deshalb jetzt vor einem Kraftakt und dann, wenn die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen müssen, vor einer Zitterpartie.



Zuallererst zahlt Schulz jetzt die Rechnung für seinen Zickzack-Kurs: Nach der verlorenen Bundestagswahl Ende September hat er ein weiteres Bündnis mit der Partei von Kanzlerin Angela Merkel strikt abgelehnt. Nach dem Scheitern der "Jamaika"-Gespräche (Union, FDP, Grüne) hat er eine scharfe Kehrtwende vollziehen müssen. Zweitens fürchten viele Genossen, dass ihre Partei als Juniorpartner in einer Großen Koalition weiter an Wählergunst verlieren würde. Das könnte existenzgefährdend sein, heißt es. Der Absturz sozialdemokratischer Schwesterparteien in Griechenland oder Frankreich gilt als abschreckendes Beispiel.



Hinzu kommt drittens, dass das Ergebnis der Sondierungsgespräche mit der Union in den Augen vieler SPDler keine eindeutig sozialdemokratische Handschrift erkennen lässt, sondern ein typisches Kompromisspapier ist. "Nachbesserungen", die den Wünschen der Sozialdemokraten entgegenkämen, lehnt gerade die bayerische CSU vehement ab. Die SPD-Führung zögert wiederum, die Reform Europas, welche auch in der Übereinkunft mit der Union steckt, werbewirksam als das große Projekt einer neuen Großen Koalition zu deklarieren.