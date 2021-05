Die grünen Flitterwochen sind in Deutschland vorbei

Nachgemeldete Sonderzahlungen bringen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in Bedrängnis.

Besser hätte es für die Grünen kaum laufen können: Nachdem die Ökopartei Mitte April Annalena Baerbock zu ihrer Kanzlerkandidatin machte, stiegen die Umfragewerte in noch nie erreichte Höhen. Selbst die Union aus CDU/CSU ließen die Grünen hinter sich. Doch war alles zu schön, um wahr zu sein?

Jedenfalls bläst Baerbock nun mächtig Wind entgegen. Grund dafür ist die Nachmeldung von Sonderzahlungen. Mehr als 25.000 Euro hat die Grünen-Parteichefin und Kanzlerkandidatin bereits im März nachgemeldet. Die "Bild"-Zeitung machte die Sache publik. Bei Baerbock ging es vor allem um Weihnachtsgeld. Die Auszahlung solcher Gelder an Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle ist laut Partei Usus.

Pikant ist das Ganze aber, weil der moralische Anspruch in Sachen Transparenz bei den Grünen besonders hoch ist. In der Maskenaffäre warfen sie der Union "schwarzen Filz" vor. Nun sind die Grünen selbst in der Defensive. "Das war ein blödes Versäumnis", sagte Baerbock dem "Handelsblatt". "Und klar, ich habe mich darüber selbst wahrscheinlich am meisten geärgert. Als es mir bewusst wurde, habe ich es sofort nachgemeldet."

Ob Baerbocks Vergesslichkeit und ihr Umgang damit den Grünen schaden werden, ist fraglich. Zwar ist sie im jüngsten ZDF-Politbarometer in der Beliebtheit auf den schlechtesten Wert seit Beginn der Abfrage im Februar 2020 abgesackt. In der Sonntagsfrage liegen Union und Grüne aber weiterhin Kopf an Kopf, laut Politbarometer bei 24 beziehungsweise 25 Prozent.

Aufgrund des knappen Rennens um das Kanzleramt könnte der Wahlkampf schmutzig werden. Baerbock war bereits mehrfach das Ziel. Unter anderem verbreitete sich in den sozialen Medien das Gerücht, Baerbock habe im Studium getrickst und keinen Bachelorabschluss. Das lag aber lediglich an der Umstellung des deutschen Hochschulsystems vom Diplom auf den Master. Die Grünen-Parteizentrale stellten daraufhin alle Zeugnisse Baerbocks ins Netz, um die Gerüchte zu entkräften.