Die Helden und die Versager im Weißen Haus

Vor zehn Jahren trat Barack Obama sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten an. Er zählt heute zu den zehn erfolgreichsten US-Präsidenten der Geschichte. Sein Nachfolger Donald Trump dagegen liegt abgeschlagen auf dem letzten Platz. Wer im Weißen Haus zur Ikone wurde - und wer sich als unfähig erwiesen hat.

Barack Obama muss sich um seinen Ruf als Ex-Präsident keine Sorgen machen. Er zählt zehn Jahre nach seinem Amtsantritt am 20. Jänner 2009 in der Reihe der US-Präsidenten zu den Besten. Sein Nachfolger Donald Trump dagegen liegt abgeschlagen ganz am Ende dieser Skala.