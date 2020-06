Regionaler, grüner, gesünder für Mensch und Tier: Unter dem Eindruck von Klimawandel und Coronapandemie soll sich vieles ändern, was zwischen Bauernhof und Tisch abläuft.

Stimmt schon: Die Coronakrise hat zu keinen großen Engpässen in der Lebensmittelversorgung in Europa geführt. Dennoch war nicht alles in Ordnung. "Wir hatten eine dramatische Situation beim Lebensmitteltransport." So beschreibt es EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski, wenn er an die erste Zeit ...