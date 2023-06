Die hohen Kreditzinsen machen dem EU-Budget zu schaffen

Die 27 EU-Staaten sollen rund 66 Milliarden Euro zuschießen - beileibe nicht nur wegen der Schulden.

Nicht nur die 27 Finanzminister der EU-Staaten spüren derzeit, dass Staatsschulden sehr teuer geworden sind. Auch EU-Budgetkommissar Johannes Hahn machen die gestiegenen Kreditzinsen zu schaffen. Grund ist der Corona-Wiederaufbaufonds. Für dieses 750 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket hat die EU-Kommission erstmals in großem Stil Geld aufgenommen. Der Beschluss durch die EU-Staaten fiel 2020, in einer Zeit also, als Kredite billig waren. Das hat sich im Zuge der Inflation geändert.

15 Milliarden Euro waren insgesamt für den Zinsendienst vorgesehen - ...