Die irische Grenzfrage macht die Scheidung so knifflig

Ganz Großbritannien soll vorläufig in der Zollunion bleiben. Die Frage ist, was die Brexit-Befürworter dazu sagen.

Man konnte es schon nicht mehr hören: Über Wochen hieß es, der Austrittsvertrag zwischen Großbritannien und der EU sei zu 95 Prozent fertig. Aber die letzten fünf Prozent hatten es in sich. Sie betrafen die Grenze zwischen der Republik Irland, die in der EU bleibt, und Nordirland, das als britische Provinz Teil des Königreichs ist. Es ist eine besonders sensible Grenze, die in jedem Fall offen bleiben soll, weil das ein Teil des Karfreitagsabkommens von 1998 ist. Dieses hatte Frieden auf die Insel gebracht, die Jahrzehnte vom blutigen Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken zerrissen worden war. Daher pochte die EU auf eine Garantie, den sogenannten Backstop, für eine weiche Grenze in Irland, auch wenn Großbritannien nicht mehr der EU angehört.