Die Jugend rüttelt am Königsthron

Ein König, vor dem das Volk zu knien hat und der seine Ländereien teuer verpachtet. Davon haben viele Thais genug.

In Thailand geschehen derzeit Dinge, die vor wenigen Monaten noch undenkbar waren. Tausende Demonstranten ziehen gegen den Regierungssitz. Sie fordern den Sturz der noch von den Putschmilitärs installierten Regierung, eine neue Verfassung - und Reformen der Monarchie. Am Donnerstag griff die Regierung hart gegen die Demokratiebewegung durch. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha verhängte ein Versammlungsverbot. Ungeachtet dessen kamen am Donnerstag wieder zahlreiche Demonstranten zu einer neuen Kundgebung an der Einkaufsmeile Ratchaprasong zusammen. "Sklaven der Diktatoren!", riefen sie der Polizei entgegen, die versuchte, ...