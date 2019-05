Die Jungen fordern Klimaschutz

Für Österreichs Jugendliche steht das Thema ganz oben auf der Liste.

Der globale Klimastreik geht in die zweite Runde: Gut zwei Monate nach dem ersten weltweiten Klimaprotesttag am 15. März werden heute wieder Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straßen gehen. In knapp 1600 Städten in 118 Ländern sind Demonstrationen geplant, wie die Dachorganisation Fridays for Future mitteilt. Einige Hundert Städte dürften noch dazukommen.

Mitte März waren knapp zwei Millionen junge Leute unterwegs. Damals wurde in 2378 Städten in 134 Ländern protestiert. Damit sind die Fridays-for-Future-Streiks zur größten Protestbewegung der jüngeren Zeit geworden. Begonnen hat alles mit der stillen Protestaktion der Schwedin Greta Thunberg, die im Sommer 2018 lieber jeden Freitag vor dem Parlament in Stockholm für mehr Klimaschutz demonstrierte, anstatt in die Schule zu gehen. Die 16-Jährige wird den globalen Klimatag in ihrer Heimat verbringen: Sie nimmt an einem Protestmarsch in Stockholm teil.

Dass der weltweite Streik inmitten der Wahlen zum Europäischen Parlament stattfindet, ist kein Zufall: Der Klimawandel ist unter den österreichischen Jugendlichen zum wichtigsten Thema der EU-Wahl geworden. Laut einer Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik sagen 69 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler, dass sich die EU besonders um Klima- und Umweltschutz kümmern sollte.

Klimaschutz spielt auch bei den Europawahlen in Irland die beherrschende Rolle. Die irischen Grünen stehen bei der Wahl am Freitag vor ihrem ersten EU-Mandat. Sie fordern unter anderem eine Kerosinsteuer und den Stopp des Ausbaus des Flughafens Dublin.