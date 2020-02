Die Europäische Union rügt scharf die neuerliche Festnahme des Intellektuellen Osman Kavala in der Türkei.

Es muss Osman Kavala wie eine Erlösung vorgekommen sein, als die Richter in Istanbul am Dienstag ihn und acht weitere Angeklagte völlig überraschend vom Vorwurf des Umsturzversuchs freisprachen. Nach 840 Tagen Untersuchungshaft ordnete das Gericht Kavalas Entlassung an. Aber die ...