"Die Kinder lieben es, ihren Papa im Gefängnis zu besuchen"

Die Ehefrau von Julian Assange schreibt berührend über das Leben des Wikileaks-Gründers zwischen Hoffen und Bangen.

Ende März gingen die Fotos einer strahlenden Stella Moris um die Welt: Damals gaben einander die Anwältin und der Wikileaks-Gründer Julian Assange in einem Gefängnis in London das Jawort.

In einem persönlichen Bericht für den australischen Sender ABC schilderte Moris, die Assange ursprünglich als Anwältin vertreten hatte, nun die Verfassung ihres Ehemannes in drastischen Worten: Er würde "in einer drei mal zwei Meter großen Zelle in Belmarsh, Großbritanniens härtestem Gefängnis, um sein Leben kämpfen".

Dem gebürtigen Australier Julian Assange droht nach wie vor die Auslieferung an die USA. Dort wird ihm Spionage vorgeworfen, nachdem er mit Wikileaks mutmaßliche Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte öffentlich gemacht hatte. Maximale Gefängnisstrafe: 175 Jahre.

"Am 3. Juli wird Julian 51", schrieb Moris. Es sei das vierte Jahr, in dem er seinen Geburtstag allein in einer Zelle verbringe, ohne je verurteilt worden zu sein. "Unsere Kinder - der fünfjährige Gabriel und der dreijährige Max - haben nur in der brutalen Umgebung des Gefängnisses Erinnerungen an ihren Vater." Für Julian und sie sei es unmöglich, dem Gefühl zu entgehen, "dass er im Todestrakt sitzt". Im Moment würden die Kinder und sie ihn ein Mal pro Woche im Gefängnis besuchen. "Aber wie lange noch?"

In ihrem Beitrag schilderte Moris auch, was die Kinder und sie bei ihren Besuchen im Gefängnis durchmachen: So müssten sie jedes Mal an Stacheldraht und mehreren Sicherheitskontrollen vorbei, um den Ehemann und Vater zu erreichen. Die Gefängnishunde würden sie von Kopf bis Fuß beschnüffeln. In der vergangenen Woche hätte ein Wärter selbst die Gänseblümchen beschlagnahmt, die einer der Söhne für den Vater gepflückt hatte. Offiziell darf sich die Familie zu Beginn und am Ende des Besuchs umarmen und über den Tisch hinweg an den Händen halten.

Küsse seien offiziell nicht erlaubt, sagte Moris, doch Julian und sie würden diese Regel einfach ignorieren. Trotz der aufreibenden Situation versucht das Paar, eine positive Atmosphäre für die Kinder aufrechtzuerhalten. "Die Kinder lieben es, ihren Papa zu besuchen", meinte Moris. "Julian liest ihnen Geschichten vor und er bringt ihnen raffinierte Tricks bei: Wie man eine Orange am besten schält, wie man Chips öffnet, ohne etwas vom Inhalt rauszustreuen." Das würde sich für die meisten Menschen nach Kleinigkeiten anhören, für sie seien es aber "kostbare gemeinsame Momente".

Am Ende schrieb Moris, sie sei zuversichtlich, dass die Geschichte ihrem Mann recht geben werde, aber letztendlich laufe ihnen die Zeit davon: "Im Oktober erlitt er einen Mini-Schlaganfall", berichtete sie. Sein Körper könne nicht noch mehr ertragen.

Moris wünscht sich, dass die australische Regierung für ihren Mann mehr unternehme, um ihn bei seinem Kampf zu unterstützen. "Weil seine Behandlung demokratischen Werten widerspricht", meinte sie und weiter: "Weil unsere Kinder ihn brauchen, aber vor allem, weil er es verdient hat, nach Hause zu kommen."