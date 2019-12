Die Klimaschutz-Blockierer

Eine Handvoll Staaten macht die Gruppe der größten Verschmutzer aus. Einige von ihnen blockierten jeden Fortschritt bei der UNO-Konferenz in Madrid.

Die zweiwöchige Weltklimakonferenz in Madrid ist ohne nennenswerte Fortschritte zu Ende gegangen. Das Plenum einigte sich am Sonntag zwar darauf, alle knapp 200 Staaten an ihre Zusage zu erinnern, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele möglichst zu verschärfen. Umweltverbände und Entwicklungshelfer ...