Die königlichen Brüder William und Harry: Vereint in Trauer

Der Tod ihrer Großmutter, Queen Elizabeth II., brachte die Prinzen William und Harry zumindest für einen Auftritt zusammen. Auch das britische Volk steht dieser Tage enger beieinander.

Schweigend säumten die Menschen die Straßen in den Dörfern und Städten von Schottland. Am Sonntag begann die letzte Reise der Queen, ihr Sarg wurde von Schloss Balmoral nach Edinburgh in Schottland gebracht. Manche Beobachter weinten, einige warfen Blumen auf die Straße, als die Kolonne in langsamem Tempo vorbeirollte. Zu beobachten, wie sich die Wagenkolonne durch die saftig-grüne schottische Landschaft schlängelte, hatte für viele Britinnen und Briten etwas Tröstliches. Schließlich liebte die Queen diesen Teil des Landes. Nirgends ...