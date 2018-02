Die Krise der Latino-Länder holt auch Costa Rica ein

Vor der Präsidentenwahl am Sonntag sind Kriminalität, Korruption und Armut zu den bestimmenden Themen geworden.

Die Zeiten, in denen man Costa Rica mit relativem Wohlstand, Ruhe und Sicherheit verband, sind schon einige Jahre vorüber. Das kleine Land gleicht sich schleichend seinen Nachbarn auf der zentralamerikanischen Landbrücke an. Die Themen Kriminalität, Drogen und organisierte Kriminalität nehmen in der Kampagne für die Präsidentenwahl morgen, Sonntag, eine große Rolle ein. Voriges Jahr wurden in Costa Rica 603 Menschen ermordet, die höchste Zahl in der Geschichte des Landes. Dennoch geht es fast friedlich zu im Vergleich mit anderen Ländern der Region: In Mexiko werden pro Woche rund 600 Menschen ermordet.