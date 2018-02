Erdoğan muss in die Schranken gewiesen werden, sonst kommt der IS zurück.

Standpunkt SN

Fast vier Jahre lang hatten die türkischen Sicherheitsbehörden dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) den sicheren Transit nach Syrien und damit den Aufstieg der Terrormiliz ermöglicht. Damit nicht genug: Als der IS im Herbst 2014 ein Blutbad in der Grenzstadt Kobane anrichtete, griff die in Sichtweite aufmarschierte türkische Armee nicht ein.