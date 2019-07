Die lange Nacht von Brüssel

Beim Verhandlungsmarathon um die EU-Spitzenjobs zeigten viele Erschöpfungserscheinungen. Während die Politiker kein Auge zutun konnten, schliefen Journalisten auf ihren Schreibtischen.

Sleepless in Seattle war gestern. Sleepless in Brussels ist die neue Losung - zumindest im Ratsgebäude in der belgischen Hauptstadt. Dort haben sich nicht nur die 28 Staats- und Regierungschefs, sondern auch zahlreiche Medienvertreter in Erwartung eines Durchbruchs bei der Frage des künftigen Spitzenpersonals die Nacht um die Ohren geschlagen. Erste Erschöpfungserscheinungen waren zu bemerken.

Mit Stand 10 Uhr hielt das unerbittliche Feilschen um die künftige Besetzung der EU-Schlüsselpositionen bei 16 Stunden. Das stundenlange Warten auf den sprichwörtlichen weißen Rauch zollte durchaus seinen Tribut. Auf Twitter zirkulierten Fotos von Journalisten, die die Tischplatte ihres Arbeitsplatzes im - zum riesigen Medienbereich umfunktionierten Atrium des Ratsgebäudes - gewissermaßen zum Kopfpolster umfunktioniert und sich so für ein kurzes Nickerchen eingerichtet haben.

Mancher hatte in weiser Voraussicht sogar eine Schlafmaske dabei. Keine Überraschung also, dass der Andrang vor der Kaffeeausschank zwischendurch ebenfalls äußerst rege war.

Bei vielen erfahrenen Brüssel-Beobachtern wurden mit Fortschreiten des Job-Verhandlungsmarathons an den Nacht-Gipfel im Juli 2015 erinnert, als erst nach 17 Stunden eine Einigung bezüglich der damaligen Griechenland-Krise gefunden werden konnte. Der damalige belgische Premier Charles Michel hatte damals das erlösende Wort "Agreement" getwittert.

Lang gediente EU-Spezialisten konnten da mitunter nur - müde - lächeln: Sie mochten sich an den Dezember 2000 erinnern, als ganze drei Tage lang durchverhandelt wurde. Am Ende einigte man sich dann doch noch auf den Vertrag von Nizza.

Quelle: SN, Apa-Thomas Rieder