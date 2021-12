Die Lehren, die Südafrika schon gezogen hat

Etwa vier Wochen ist es her, dass die Coronavariante Omikron in Südafrika aufgetaucht ist. Ein Blick ins Entdeckungsland.

"Covid ist hier, um zu bleiben. Also lebt damit", titelt die südafrikanische Politzeitschrift "Mail & Guardian" in ihrer aktuellen Ausgabe. Das Auftauchen von Omikron hat das Schwellenland in die internationalen Schlagzeilen katapultiert. Vier Wochen nach Bekanntwerden der Covid-19-Mutation ist man um Schadensbegrenzung bemüht. Einen erneuten harten Lockdown verhängt die Regierung in Pretoria aber vorerst nicht, da Krankenhausaufenthalte und Todesfälle gering bleiben.

Welche weiteren Erkenntnisse kommen von Afrikas Südzipfel? "Es wird einen angepassten Impfstoff brauchen, damit die Wirksamkeit einer ...