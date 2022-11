Die "Letzte Generation" und ein Unfall mit bitteren Folgen

In Berlin werden der Tod einer Radlerin, Klimaprotest und Terrorismus zu einer sehr heiklen Melange verquickt.

Zehn Tage nach dem Unfall, fünf Tage nach ihrem Tod bekommt die Radfahrerin, die am letzten Oktobermorgen in der Berliner Bundesallee von einem Betonmischer überrollt worden ist, einen Namen und ein Gesicht. Sie heißt Sandra Umann, sie hat eine eineiige Zwillingsschwester. Anja Umann hat ein Gespräch mit dem "Spiegel" geführt. In ebenso klaren wie emotionalen Worten ist dort zu lesen, wie Sandra Umann gelebt hat und wie sie starb. Und auch, was ihre Schwester denkt über die politische Dimension des ...