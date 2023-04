Die Letzte Generation will Berlin lahmlegen

Bestätigt sehen sich die Klimaschützer wohl durch einen Expertenrat, der die Klimapolitik der Regierung kritisiert.

Die deutsche Hauptstadt soll "friedlich zum Stillstand" gebracht werden, so die Diktion der Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation. In den Ohren aller, die morgens mit Autos nach Berlin einpendeln, klingt das nach Straßenblockaden durch Festkleben am Asphalt wie seit Monaten schon. Und also nach Stau und nach Verspätung und nach zum Zerreißen gespannten Nerven.

800 Aktivisten kündigte die Letzte Generation am Dienstagvormittag in Berlin an und dazu jede Menge "Protesttrainings". "Extremisten" und "Chaoten" zürnte CDU-Generalsekretär Mario Czaja ...