Die Linke gewinnt in Italien

Ihre Kandidaten setzten sich bei Kommunalwahlen in Mailand, Neapel und Bologna durch. Der Stern von Matteo Salvini und seiner Lega ist im Sinken.

Die Linke ist zufrieden, die Rechte steckt in der Krise. So lässt sich das Ergebnis der Kommunalwahlen in Italien zusammenfassen. Nach ersten Hochrechnungen konnten sich die Kandidaten der Linksbündnisse in Mailand, Bologna und Neapel schon im ersten Wahldurchgang gegen die Kandidaten der Rechten durchsetzen.

In Rom dürfte sich Rechtskandidat Enrico Michetti von den Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) den Einzug in die Stichwahl gegen den sozialdemokratischen Ex-Finanzminister Roberto Gualtieri gesichert haben. Bürgermeisterin Virginia Raggi von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung ist ...