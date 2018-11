Die Macht der Nichtwähler

Im Schnitt tauchen gerade einmal vier von zehn wahlberechtigten Amerikanern bei den Midterm Elections auf. Die Nichtwähler sind bei den Zwischenwahlen die stärksten Verbündeten der Republikaner.

Veronica Escobar steht kurz davor, Geschichte zu schreiben. Bei den Kongresswahlen am Dienstag wird sie wahrscheinlich als erste Latina für Texas in das Repräsentantenhaus einziehen. Der Sitz gilt als so sicher für die Demokraten, dass es sich Escobar leisten kann, im benachbarten Rio Grande Valley Wahlkampfhilfe für den demokratischen Senatskandidaten Beto O'Rourke zu leisten.