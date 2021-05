Die Mächtigen suchen den Rat der Bürger

Am Sonntag startet ein Versuch: Eine Megakonferenz soll binnen eines Jahres Reformideen für die Zukunft der EU entwickeln.

Am Sonntag ist Europatag. Er wird zwar am Großteil der EU-Bürger spurlos vorübergehen; wenn schon gefeiert wird, dann eher der Muttertag. Dennoch ist es möglich, dass dieser 9. Mai für die EU-Politik größere Folgen haben wird. In Straßburg wird die Konferenz zur Zukunft Europas eröffnet. Sie ist auf ein Jahr angelegt. Alle Menschen in der Union, die wollen, sollen mitreden.

"Hören, wovon die Bürger träumen", das hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen versprochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dessen ...