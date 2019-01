Die mächtigste Frau der USA

Sie ist Feministin. Sie wird gleichermaßen gehasst wie geliebt. Nancy Pelosi ist die gefährlichste Gegenspielerin des amerikanischen Präsidenten.

Nancy Pelosi weiß, was sie zu tun hat. Schon von 2007 bis 2011 war die Demokratin Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, damals als erste Frau in der Geschichte Amerikas. Als der Kongress gestern, Donnerstag, erstmals in seiner neuen Besetzung zusammenkam, wurde die 78-Jährige zum zweiten Mals auf den einflussreichen Posten gewählt. Er fällt der Mehrheitsfraktion im Kongress zu. Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen am 6. November rund 40 Sitze im Repräsentantenhaus hinzugewonnen und damit Trumps Republikanern ihre Mehrheit abgerungen.