Die Menschenrechte sind ein Kompass

75 Jahre ist es her, dass die Erklärung der Menschenrechte verkündet wurde. Sie ist so wichtig wie damals. Frauen erfahren die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit meist zuerst.

"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren" - vor 75 Jahren, am 10. Dezember 1948, verkündeten die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Dass die Welt diesen Satz proklamieren musste, lag an der Erfahrung, dass ...