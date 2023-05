"Die Migranten sitzen in den Startlöchern"

Während der Coronapandemie hatten die USA die Einreisebestimmungen noch einmal verschärft. Diese Regelung läuft jetzt aus. Die drastischen Folgen zeichnen sich seit Wochen ab.

So sieht es derzeit an den Grenzzäunen zwischen Mexiko und den USA aus.

Wenn man Irineo Mujica fragt, was am Donnerstag an der Grenze zu den USA passieren wird, wählt er eine drastische Formulierung: "Was da auf die Vereinigten Staaten zukommt, ist ein Tsunami", sagt der Experte von der Migrantenorganisation Pueblo Sin Fronteras (PsF). Mujica hat in den vergangenen Wochen eine Karawane von ursprünglich rund 3000 Menschen auf ihrem Weg durch Mexiko begleitet: "Überall sitzen Migrantinnen und Migranten in den Startlöchern."

Die Regierung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump hatte im Frühjahr ...