Die NATO sichert ihre Grenzen

Ein Angriff Wladimir Putins auf das Territorium der westlichen Verteidigungsallianz würde einen Flächenbrand auslösen.

Gegen vier Uhr früh erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin die Jahrzehnte des Friedens in Europa für beendet. In einer Fernsehansprache verkündete er eine "militärische Operation" in der Ukraine zum "Schutz Russlands". Er greife das Nachbarland zur "Selbstverteidigung" an, wolle es aber nicht besetzen.

Das wäre auch äußerst problematisch. Die Ukraine ist fast so groß wie Polen und Deutschland zusammen und zählt rund 44 Millionen Menschen. Dagegen erscheinen selbst 190.000 russische Soldaten dürftig. Der 69-jährige Kremlherrscher betonte, er wolle ...