Die Nerven liegen blank

Ministerien und Wirtschaft bereiten sich auf chaotische Zustände vor. Die Bevölkerung ist gespalten wie nie zuvor.

An einem Abend im Dezember, es war kurz vor Weihnachten und nach dem Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May, lud Außenminister Jeremy Hunt Diplomaten zum Empfang in das prächtige Lancaster House. Umhüllt vom vergoldeten Glanz und vom Geist des British Empire pries er das globale Großbritannien der Zukunft und auch ein bisschen sich selbst. Hunt schielt offensichtlich auf den Posten in der Downing Street. Dieser Club der möglichen Kandidaten wird täglich größer, ermutigt von der Regierungschefin selbst, die an der Macht steht, aber keine mehr hat. Hunt jedenfalls zeigte sich zuversichtlich, dass alles gut werde. Eigentlich ein EU-Freund, schlägt der Konservative dieser Tage äußerst skeptische Töne an. Auch wenn ein Austritt ohne Deal "schlecht" wäre. "Das Königreich würde einen Weg finden, zu gedeihen."