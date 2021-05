Die neue Nach-Corona-Welt - in den USA bricht bereits das Reisefieber aus

Mit dem Abflauen der Coronapandemie sind Nationalparks, Campingplätze und Leihwagen zunehmend ausgebucht. Selbst in der Kakteenwüste von Arizona werden die Unterkünfte knapp.

Immerhin: "Cars available" ("Fahrzeuge vorhanden"), verspricht ein großes rotes Schild vor den Avis-Schaltern im Flughafen der Millionenmetropole Phoenix im amerikanischen Südwesten. Das ist keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen. Bei der Unterkunft wird es schon schwieriger. "Sorry", sagt die Rezeptionistin des Tavern Hotel im 100 Meilen entfernten Örtchen Cottonwood: "Wir sind ausgebucht wie jedes Wochenende."

So also sieht sie aus, die neue Nach-Corona-Welt. Mit inzwischen 110 Millionen voll geimpften Bürgern und sinkenden Infektionsraten fallen in den USA zunehmend die ...