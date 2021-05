Die Österreicher sehen die EU so negativ wie nie

Europaweit liegt die Zustimmung zur Gemeinschaft in der Pandemie aber so hoch wie seit 2009 nicht.

Der Großteil der EU-Bürger hat derzeit ein gutes Bild von der Union. Die Portugiesen etwa - das Land war einer der Krisenstaaten während der Finanzkrise und lange unter Brüsseler Sparauflagen - fallen in der aktuellen Eurobarometer-Umfrage mit Rekordwerten auf: 76 Prozent der Bevölkerung sehen die EU positiv. Einen Rekordwert liefert auch Österreich. Noch nie zuvor standen so viele Bürger der EU ablehnend gegenüber: Nur 35 Prozent sehen sie positiv, nur in Griechenland sind es noch weniger. Im EU-Schnitt liegt die ...