"Die Opposition ist zu zahm"

Der Demokratieforscher Wolfgang Merkel beobachtet in der Coronakrise die Lust am Durchregieren. Die Opposition in Deutschland sei großteils verstummt, Widerspruch kommt vor allem von der umstrittenen Querdenker-Bewegung.

Wolfgang Merkel, hinter uns liegen zehn Monate voller Verbote, Verordnungen, Maßnahmen. Dass Grundrechte eingeschränkt werden, das muss Ihnen als Demokratieforscher doch Bauchschmerzen bereiten. Wolfgang Merkel: Wir befinden uns in einer außerordentlichen Krise, die Unsicherheit mit sich bringt - sowohl in der Bevölkerung als auch bei den politischen Entscheidungsträgern. Ich bestreite nicht, dass harte Maßnahmen wie ein Lockdown richtig sein können. Nichtsdestotrotz könnte aus der Pandemie eine unbeabsichtigte Konsequenz herauswachsen. Es könnte zu Gewöhnungseffekten bei den politischen Eliten wie bei den ...