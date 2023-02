Die OSZE sendet eine klare Botschaft in blau-gelb

Bedenken, die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE könnte zu einer Bühne für Russland verkommen, waren nicht berechtigt. Schon das erste Bild aus dem Sitzungssaal zeigte, wem die Bühne gehört: der Ukraine.

In blauem Sakko und mit einem gelben Schal saß Margareta Cederfelt, die Präsidentin der Versammlung, in der Mitte des Podiums. Sie eröffnete die Tagung mit einer Schweigeminute für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien - und für "die Opfer von Russlands Krieg". Die Schwedin ...