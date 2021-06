Die Pandemie geht weltweit nur schleichend vorbei

In Europa gehen die Masken runter und die Türen zu Restaurants, Konzertsälen und Clubs wieder auf. Bis zur weltweiten und damit endgültigen Entwarnung ist der Weg aber weit.

Am 11. März 2020 war es quasi amtlich: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief angesichts der massiven Verbreitung des Coronavirus die Pandemie aus. Dass sie selbige bald für beendet erklärt, ist nicht absehbar. "Wir haben gelernt, dass wir nicht spekulieren oder Vorhersagen machen können, wann diese Pandemie enden wird", sagt Richard Pebody, Leiter des Teams für hochgefährliche Erreger im Europabüro der WHO. Global gesehen sei man jedenfalls noch weit vom Ende entfernt.

Dass das Virus so ansteckend ist, sei ein ...