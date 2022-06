Die Politik und der liebe Gott - eine schwierige Beziehung

Die Macht der Religion. Im Ukraine-Krieg zeigt sich drastisch die unselige Allianz zwischen Kreml und orthodoxer Kirche. Doch auch in anderen Teilen der Welt war die Religion immer wieder ein gefährlicher politischer Faktor - und ist es heute noch.

Für John Locke war die Sache klar: Die Kirche konnte keinen Anspruch erheben, in weltlichen Fragen und in den Angelegenheiten des Staates mitzumischen. Der Philosoph und Vordenker der Aufklärung fand es logisch, strikt zu unterscheiden zwischen "den Angelegenheiten der zivilen Regierung und jenen der Religion". Locke schrieb diese Worte in seinem "Brief über die Toleranz". Das war im Jahr 1689.

333 Jahre später scheint die Welt vom Ideal der Trennung von Staat und Religion so weit entfernt wie ...