Die Polizei hat große Mühe, Coronaregeln durchzusetzen

In Frankreich und Spanien wurden illegale Raves erst nach knapp 40 Stunden aufgelöst. Die Behörden ernten Kritik.

Die Party ist vorbei, die Musikanlagen sind abgebaut, seit Samstagmorgen hallen keine Technoklänge mehr über das ehemalige Industriegelände in Lieuron. Geblieben sind viele Fragen und auch Vorwürfe an die Behörden: Wie konnten sich 2500 Menschen am Abend des 31. Dezember in dem Dorf in der Bretagne, rund 40 Kilometer südlich von Rennes, zum Feiern zusammenfinden - ungeachtet der geltenden Ausgangssperre zwischen 20 und sechs Uhr und eines Partyverbots? Warum gelang es den Einsatzkräften der Gendarmerie, die in Frankreich dem Innenministerium ...