Die rechtspopulistische AfD hat sich entlarvt

Die rechtspopulistische Partei versucht mit allen Mitteln, das Thema Chemnitz für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Parteichef Alexander Gauland hält "Ausrasten" für legitim.

Vielleicht ist die Reisewarnung für Deutschland, die das Schweizer Außenministerium am Freitag veröffentlicht hat, ja übertrieben. Aber sie veranschaulicht die aufgeheizte Stimmung, die in Deutschland fünf Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz herrscht. Das Land ist augenscheinlich so aufgewühlt wie in den 1990er-Jahren, als Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen Schlagzeilen mit Übergriffen auf Ausländer machten.